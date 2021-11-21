Kasımpaşa 1 - 3 VavaCars Fatih Karagümrük (Maç özeti)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin haklı çıktı... ABDyi ayağa kaldıran itirafPutin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf #Putin
Salgının yeni adı: Gözlük Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozulduSalgının yeni adı: Gözlük! Anne babalar şaşkın: Çocukları gözü neden bozuldu?#Miyopi
Derbiye satler kala belli oldu Pereiradan dizilişte ters köşe, Terimden forvet kararı...Derbiye satler kala belli oldu! Pereira'dan dizilişte ters köşe, Terim'den forvet kararı...#Galatasaray
Her yıl aşı olacak mıyız Uğur Şahinden açıklama geldiHer yıl aşı olacak mıyız? Uğur Şahin'den açıklama geldi#Koronavirüs
Her şey 2017de başlamış... Korona belgeleri sızdıHer şey 2017'de başlamış... Korona belgeleri sızdı!#Koronavirüs
Yunanistandan insanlık dışı uygulama Görüntüler isyan ettirdiYunanistan'dan insanlık dışı uygulama! Görüntüler isyan ettirdi#Yunanistan
İstanbulda suç örgütüne operasyon Hanımağa yakalandıİstanbul'da suç örgütüne operasyon! 'Hanımağa' yakalandı#İstanbul
Görüntüler sosyal medyada yayıldı... Her şey 5 aylık bebeklerinin önünde yaşandıGörüntüler sosyal medyada yayıldı... Her şey 5 aylık bebeklerinin önünde yaşandı!#ABD
Son mesajında yazdıkları şoke etti Dünya bir ağızdan soruyor: Peng neredeSon mesajında yazdıkları şoke etti! Dünya bir ağızdan soruyor: Peng nerede?#Peng Shuai
Kahramanmaraşta üretiliyor 10 ülkeye ihraç ediliyorKahramanmaraş'ta üretiliyor! 10 ülkeye ihraç ediliyor#Ayva
Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz? Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...#Uyku Sağlığı
İnfial yaratan plan: Yılan kiralayıp yapmış Cezası belli oldu...İnfial yaratan plan: Yılan kiralayıp yapmış! Cezası belli oldu...#Hindistan
Merakla beklenen projede sona gelindi 25 dakika tasarruf sağlanacakMerakla beklenen projede sona gelindi! 25 dakika tasarruf sağlanacak#Eğribel Geçidi
İzmirde iğrenç olay... Kızını istismar etti Mide bulandıran ses kaydı ortaya çıktıİzmir'de iğrenç olay... Kızını istismar etti! Mide bulandıran ses kaydı ortaya çıktı#İzmir
Doktorlardan açıklama geldi: İşte Kadir İnanırın son durumuDoktorlardan açıklama geldi: İşte Kadir İnanır'ın son durumu!#Kadir İnanır
HABERLERSpor Arena Haberleri

Kasımpaşa 1 - 3 VavaCars Fatih Karagümrük (Maç özeti)

#Kasımpaşa#Karagümrük#Süper Lig
Kasımpaşa 1 - 3 VavaCars Fatih Karagümrük (Maç özeti)

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan, 3-1'lik skorla konuk ekip oldu.

Kasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük maçından fotoğraflarKasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük maçından fotoğraflar
Kasımpaşa - VavaCars Fatih Karagümrük maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

'Haliç Derbisi' olarak adlandırılan mücadelede gülen taraf, 3-1'lik skorla konuk ekip VavaCars Fatih Karagümrük oldu.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri; 1. dakikada Brecka (k.k), 20. dakikada Karamoh ve 27. dakikada Pesic kaydetti. Kasımpaşa'nın tek sayısı, 32. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ayağından geldi.

VavaCars Fatih Karagümrük'te Hedenstad 90+4'te, Biglia ise maçın bitmesinin ardından kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla VavaCars Fatih Karagümrük, 3 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi ve puanını 22'ye yükseltti.

Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı ve üst üste 2. mağlubiyetini elde etti.

PROTOKOLDE GERGİNLİK

Karşılaşmanın son dakikalarında protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber ile bazı taraftar arasında bir süre gerginlik oldu. Sözlü tartışma sonrasında, tribündeki taraftarlar sportif direktör Serkan Reçber'e tepki gösterdi. Kasımpaşalı taraftarlar daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratlarında da bulundu.

Haberin Devamı

Bu arada mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ve Kasımpaşa eski teknik direktörü Şota Arveladze de takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

38. saniyede konuk ekip öne geçti. Sol kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada, altı pas içinde Kasımpaşa savunmasında Brecka'nın ters vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
18. dakikada Karagümrük ikinci gol şansını kullanamadı. Kasımpaşalı Brecka'dan topu kapan Hedenstad, ceza sahasında uygun pozisyondaki Pesic'a pasını attı. Kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Pesic'in şutunda Harun gole izin vermedi.
19. dakikada bu kez Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Zukanovic'in hatalı pasında araya giren Yusuf Erdoğan, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Yusuf'un ceza sahasında sağ çaprazdan şutunda kaleci Viviano sağına uzandı ve gole izin vermedi.
20. dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Bertolacci, soldan ceza sahasına giren Karamoh'un önüne pasını gönderdi. Karamoh da gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi:
0-2.
25. dakikada Karagümrük penaltı kazandı. Karamoh, Kasımpaşa ceza sahasında Yusuf Erdoğan ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada penaltıyı kullanan Pesic topu ve kaleci Harun'u ayrı köşelere gönderdi: 0-3.
32. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye indirdi. Karagümrük savunması hücuma çıkarken topu kaptırdı. Umut Bozok, sağdan bindiren Yusuf'a pasını attı. Ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf'un gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.
45+1. dakikada Karagümrük'ün sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına gönderilen top, savunmadan sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bertolacci'nin şutunda top üste direkten döndü. Bertolacci yükseklik kazanan topa bu kez kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.

İKİNCİ YARI

Haberin Devamı

50. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hadergjonaj'ın sağ kanattan altı pas önüne gönderdiği ortada, Umut Bozok kafayı vurdu, top yan direkten oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
65. dakikada Karagümrük'ün sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Zukanovic kafayı vurdu. Kaleye giden topu son anda çizgi üzerinde Hadergjonaj kafa ile uzaklaştırdı.
80. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Hadergjonaj yerden ortasını yaptı, savunmadan seken topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde Yusuf Erdoğan gelişine vurdu. Köşeye giden topu kaleci Viviano kurtardı.
82. dakikada Karagümrük ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok'un arka direğe çevirdiği topa Eren Elmalı müsait pozisyonda gelişine vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Haberin Devamı

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Brecka (Dk. 36 Doğucan Haspolat), Sakıb Aytaç (Dk. 60 Eren Elmalı), Tarkan Serbest, Travnik (Dk. 46 Jorgensen), Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga (Dk. 60 Dirar), Umut Bozok
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor (Dk. 66 Tunay Torun), Erhun Öztümer (Dk. 66 Adnan Uğur), Bertolacci (Dk. 87 Bakovec), Karamoh (Dk. 78 Ahmed Musa), Pesic
Goller: Dk. 1 Brecka (Kendi kalesine), Dk. 20 Karamoh, Dk. 27 Pesic (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 32 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+4 Hedenstad, Biglia (Maçın ardından) (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 31 Travnik (Kasımpaşa), Dk. 45 1 Emre Mor, Dk. 45+4 Erhun Öztümer, Dk. 60 Zukanovic (VavaCars Fatih Karagümrük)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasımpaşa#Karagümrük#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Çip krizi 2. ele yaradı

Çip krizi 2. ele yaradı

#Çip Krizi
Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

#Murat Yıldırım
Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu aşka geldi

Karısına kurşun yağdıran Ragıp, cezayı duydu 'aşka' geldi

#Ragıp Canan