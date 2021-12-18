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Kasımpaşa 1-3 Sivasspor (Maç özeti ve golleri)

#Kasımpaşa#Sivasspor#Kasımpaşa Sivas
Kasımpaşa 1-3 Sivasspor (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Kasımpaşa 1-3 Sivasspor (Maç Fotoğrafları)Kasımpaşa 1-3 Sivasspor (Maç Fotoğrafları)
Kasımpaşa 1-3 Sivasspor (Maç Fotoğrafları)

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Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında 1-0 geriye düşen Demir Grup Sivasspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Faycal Fajr ve 76. ile 81. dakikalarda Mustapha Yatabare kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 43. dakikada Samba Camara'nın kendi kalesine attığı golden geldi.

Alınan bu sonucun ardından galibiyet serisini 4 maça çıkaran Demir Grup Sivasspor puanını 25'e yükselti ve 7. sıraya yerleşti.

Ligde 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 11 puanla son sırada kaldı.

KASIMPAŞA 1-3 SİVASSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

3. dakikada Doğucan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jörgensen’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’dan oyun alanına döndü.
17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Travnik’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
42. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Eysseric’in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine girip son çizgiye inen Travnik'in içeri çevirdiği topa ön direkte Camara'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
50. dakikada Fajr’ın ceza yayı önünden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
75. dakikada sol taraftan Eysseric’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Donk’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.
76. dakikada sağ taraftan Gradel’in içeri çevirdiği topa arka direkte Yatabare’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2
81. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kayode’nin kale önündeki Yatabare’ye pasını aktardı. Yatabare’nin yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Şansalan xx, Mustafa Savranlar xx, Cemil Tunç xx
Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan Serbest xx, Evren Elmalı xx (Sakıb Aytaç dk. 85 ?), Doğucan Haspolatlı xx, Travnik xx, Ahmet Engin xx (Ahmet Engin dk. 65 x), Yusuf Erdoğan xx (Ben Ouannes dk. 85 x), Eysseric xx, Jörgensen xx (Umut Bozok dk. 69 x)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Erdem Canpolat, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Erdoğan Yeşilyurt xx (Muhammed Emin Ergin dk. 90+ 3 ?), Goutas xx, Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Kerem Atakan Kesgin xxx (Hakan Arslan dk. 75 x), Cofie xx (Özkan Yiğiter dk. 90+3 ?), Fajr xxx, Henrique xx (Kayode dk. 75 x), Gradel xxx, Yatabare xxx (James dk. 89 ?)
Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Koray Altınay, Ziya Erdal, Azubuike
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Camara (dk. 43 k.k.) (Kasımpaşa), Fajr (dk. 50), Yatabare (dk. 76 ve 81) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Kerem Atakan Kesgin, Henrique (Sivasspor) Eysseric, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

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#Kasımpaşa#Sivasspor#Kasımpaşa Sivas

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