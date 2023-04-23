Kasımpaşa 1-2 Konyaspor (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazandı.

Kasımpaşa 13. dakkada Mamadou Fall'ın golüyle öne geçti. Konyaspor 30. dakikada Calvo ile skoru eşitledi, 45+6'da ise Mame Diouf ile üstünlüğü yakaladı. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç Konyaspor'un galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 42'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 33 puanda kaldı.

KASIMPAŞA 1-2 KONYASPOR

GOL: 14' Fall, 30' Calvo, 45+6' Mame Diouf

İlk yarı sonucu: 1-2

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Günay, Donk, Tarkan, Fabiano, Mortadha, Tirpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mustafa, Bahoken.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Marlos, Muric, Pozuelo, Mame Diouf.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)



6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Guilherme’nin ortasına arka direkte Mame Diouf kafayı vururken, kaleci Günay topu kornere çeldi.

13. dakikada Bahoken’in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı ortada ön direkte Mamadou Fall’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’in solundan filelere gitti. 1-0

26. dakikada Bahoken’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada sol taraftan Alejandro Pozuelo’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Calvo meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-1

33. dakikada Eyyseric’in savunma arkasına gönderdiği pasta Bahoken, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.

45+1. dakikada topla ilerleyen Aytaç Kara, ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Sehic, sağına yatarak topu çeldi.

45+6. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Guilherme ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte bulunan Mame Diouf'un kafa vurulunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



74. dakika ceza sahası dışı sağ çaprazdan Eysseric’in sert vuruşunda kaleci Sehic'in müdahalesiyle, kale önünde Bahoken’e de çarpan top dışarı çıktı.

75. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya pozisyonda Mame Diouf’un vuruşunda Günay meşin yuvarlağı çeldi. Tekrar topu önünde bulan Diouf'un yaptığı vuruşta savunmada Ben Ouanes, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+2 dakikada Mounir’in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Eysseric, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.