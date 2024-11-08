Kasımpaşa 1-2 Kayserispor (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

İstanbul'da oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.

Kayseri ekibi, 23. dakikada Kartal ile öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

Dakikalar 50'yi gösterdiğinde sahneye Aytaç Kara çıktı ve Kasımpaşa skoru eşitledi.

Son sözü ise 55. dakikada Hasan Ali Kaldırım söyledi ve Kayserispor'a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor'un puanı 12'ye yükseldi. Kasımpaşa ise 14 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sol taraftan Cardoso’nun ceza sahasına ortasında Bahoken topu göğsüyle yanındaki Bourabia’ya indirdi. Bu oyuncunun pasında topu alan Gökhan Sazdağı’nın sağ çaprazdan şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Cardoso kale önüne pasını aktardı. Bu noktada Bahoken’in Yasin Özcan’ın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde hakem Mehmet Türkmen VAR tavsiyesiyle pozisyonu incelemeye gitti. İncelemenin ardından penaltı kararı verildi.

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22. dakikada penaltıda topun başına geçen Kartal Kayra Yılmaz’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

50. dakikada Winck sağ taraftan pasını Ben Ounaes’e aktardı. Bu oyuncunun içeriye çevirdiği pasta kale önünde Aytaç Kara’nın kayarak uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

55. dakikada uzun atılan topa iyi yükselen Cardoso, kafayla pasını sol taraftaki Hasan Ali’ye indirdi. Sol taraftan aldığı topla ceza sahası içine giren Hasan Ali’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

59. dakikada sol taraftan Ben Ounaes’e pasında ceza sahası içinden Hajradinovic’in şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı çeldi.

90+1. dakikada Erdem Çetinkaya hücuma çıkarken Attamah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen, ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek Attamah'ı oyundan ihraç etti.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Rodrigues, Sadiku, Barak, Hajradinovic, Brekalo, Ben Ouannes, Fall.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali, Baran Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Bahoken.

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