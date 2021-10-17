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Kasımpaşa 1-2 Göztepe (Maçın özeti ve goller)

#Kasımpaşa#Göztepe#Süper Lig
Kasımpaşa 1-2 Göztepe (Maçın özeti ve goller)

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek 4 maç sonra galibiyet aldı. İzmir ekibi bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı.

Kasımpaşa - Göztepe maçından fotoğraflarKasımpaşa - Göztepe maçından fotoğraflar
Kasımpaşa - Göztepe maçından fotoğraflar

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Kasımpaşa ile Göztepe, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçı Göztepe 2-1 kazandı.

Kasımpaşa, 51. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle öne geçti. Göztepe'nin geri dönüş sayılarını 68'de Jahovic ve 86'da David Tijanic kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe 4 maçlık mağlubiyet serisini 3 puanla sonlandırdı ve 8 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kasımpaşa ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Tarkan'da kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruş ceza sahası içindeki Brecka'ya pas oldu. Brecka'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta ise top yandan auta gitti.
23. dakikada Eysseric'in sağdan ortasında arka direkteki Tarkan'ın kafayla vurduğu top üstten auta çıktı.
28. dakikada Eysseric'in sol kanatta kullandığı faulde altıpas üzerinde yükselen Jorgensen, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi.
38. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Burekovic, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ceza sahasına sağdan giren Eysseric'in içeri çevirdiği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kontrol etmek isterken meşin yuvarlak Yusuf Erdoğan'ın önünde kaldı. Kasımpaşalı futbolcu, dar açıya rağmen topu ağlara gönderdi: 1-0.
57. dakikada Jahovic, Ndiaye'nin pası sonrası ceza yayı üzerinde şutunu çekerken, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
68. dakikada Göztepe skoru 1-1 yaptı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Ndiaye'nin ceza sahası içinde şutunda kaleci Harun ayaklarıyla golü engelledi ama dönen topu Jahovic tek vuruşla gole çevirdi: 1-1.
73. dakikada Jorgensen'in sert şutunu kaleci İrfan Can iki hamlede kurtardı.
86. dakikada Tijanic, Göztepe'yi 2-1 öne geçirdi. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Harun Tekin'in ceza sahası dışına yumrukladığı topu Tijanic uzak mesafeden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.

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Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Mehmet Emin Tuğral
Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren Elmalı, Tarkan Serbest (Dk. 78 Umut Bozok), Travnik, Eysseric, Dirar (Dk. 66 Hajradinovic), Yusuf Erdoğan, Jorgensen
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli (Dk. 81 Kerim Alıcı), Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Burekovic (Dk. 67 Berkan Emir), Atakan Çankaya, Obinna (Dk. 67 Soner Aydoğdu), Yalçın Kayan, Halil Akbunar (Dk. 40 Lourency), Cherif Ndiaye (Dk. 82 Tijanic), Jahovic
Goller: Dk. 51 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 68 Jahovic, Dk. 86 Tijanic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 6 Eysseric, Dk. 25 Jorgensen, Dk. 77 Donk (Kasımpaşa), Dk. 77 Soner Aydoğdu (Göztepe)

 

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#Kasımpaşa#Göztepe#Süper Lig

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