Kasımpaşa 1-1 Ümraniyespor (Maç özeti)

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Süper Lig 26. hafta maçında Kasımpaşa ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve hakem Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çaldığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Kasımpaşa 29. dakikada Mamadou Fall'un golüyle öne geçerken Ümraniyespor'un beraberlik sayısını 41. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 26 yaptı, Ümraniyespor ise 22 puana çıktı.

KASIMPAŞA 1-1 ÜMRANİYESPOR



Goller: 29' Fall / 41' Mrsic (pen.)

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Günay, Silva, Donk, Djilobodji, Yasin, Malsa, Gholizadeh, Eysseric, Hajradinovic, Mounir Chouiar, Fall

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Onur, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Gheorghe, Umut Nayir

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Fall’ın sol kanattan yaptığı ortada Gholizadeh’in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top uzak kale direğin dibinden auta gitti.

4. dakikada Mounir’in pasında sağ tarafta topla buluşan Fabiano’nun ceza sahası içine girip sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

29. dakikada Gholizadeh’in derinlemesine verdiği pasta Fall’ın ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra sağ ayağı ile yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 1-0

40. dakikada Ümraniyespor atağında ceza sahası içinde Epureanu, Eysseric’in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını işaret etti.

41. dakikada penaltıda topun başına geçen Mrsic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Günay’ın solundan ağlara gitti. 1-1

45+1. dakikada Eysseric'in ceza yayı hemen önünden kullandığı serbest vuruşta top, sağ kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Fall, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.

59. dakikada Mounir’in sol taraftan kullandığı kornerde Yasin Özcan’ın kale önünden yaptığı kafa vuruşu sonrası savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya gitti.

70. dakikada Popov’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Geraldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak,

sağ kale direğin yanından dışarıya çıktı.