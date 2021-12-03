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Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#Kasımpaşa#Beşiktaş
Kasımpaşa 1-1 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflarKasımpaşa-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar
Kasımpaşa-Beşiktaş maçından en özel fotoğraflar

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Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Can Bozdoğan ile öne geçen Beşiktaş, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye Umut Bozok çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maçtır kazanamayan siyah-beyazlıların puanı 21 oldu. Beşiktaş, maç fazlasına karşın lider Trabzonspor'un 15 puan gerisinde kaldı. Kasımpaşa'nın puanı ise 11'e yükseldi.

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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Ok xx

Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Donk xx, Sakıb Aytaç xx (Eren Elmalı dk. 77 xxx), Doğucan Haspolat xx (Tarkan Serbest dk. 77 x), Hajradinovic xx (Travnik dk. 84 ?), Eysseric xx, Yusuf Erdoğan xx (Ben Ouannes dk. 84 ?), Umut Bozok xxx, Jörgensen xx (Varga dk. 46 x)

Yedekler: Erdem Canpolat, Ahmet Engin, Brecka, Mehmet Feyzi Yıldırım, Hasan Emre Yeşilyurt

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Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Rosier xx, Vida xx, Welinton xx, Rıdvan Yılmaz xx, Josef xx, Atiba xx (Kenan Karaman dk. 88 ?), Larin xx (N’koudou dk. 67 x), Ghezzal xx (Mehmet Topal dk. 77 x), Can Bozdoğan xxx, Batshuayi xx (Güven Yalçın dk. 88 ?)

Yedekler: Emre Bilgin, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Pjanic, Serdar Saatçi, Umut Meraş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Can Bozdoğan (dk. 12) (Beşiktaş), Umut Bozok (dk. 82) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Josef, Larin, Welinton (Beşiktaş) Yusuf Erdoğan, Tarkan Serbest, Travnik (Kasımpaşa)
(BA-BH-S)

RIDVAN YILMAZ 4 MAÇ SONRA 11’E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekibin genç sol beki Rıdvan Yılmaz, 4 maçlık aranın ardından 11’de yer aldı. Umut Meraş’ın transfer edilmesinin ardından zaman zaman iki isim değişerek görev yapıyordu. Genç sol bek bunun yanı sıra yaşadığı sakatlık nedeniyle 11’deki yerini kaybetmişti. Son olarak deplasmanda 4-0’lık skorla kaybedilen Sporting karşılaşmasında ilk 11’de görev yapan Rıdvan Yılmaz, 4 maçlık aranın ardından ilk 11’de forma şansı buldu.

ERSİN DESTANOĞLU 2 MAÇ SONRA 11’DE

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Beşiktaş’ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 2 maçlık aranın ardından ilk 11’deki yerini aldı. Siyah-beyazlı ekipte, Kasımpaşa karşılaşmasına 11’de başlayan Ersin Destanoğlu, 2 maçlık aranın ardından 11’de yer buldu. Son olarak deplasmanda 2-0 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde 11’de başlayan Ersin, Ajax ve Giresunspor karşılaşmalarında formasını Mert Günok’a kaptırmıştı. Mert Günok, Giresunspor maçının son dakikkalarında sol diz ön çapraz bağından sakatlıkmış ve oyuna devam edememişti. Bu sakatlığın ardından Ersin Destanoğlu, eldivenleri devraldı. Siyah-beyazlıların maçtaki yedek kalecisi ise 17 yaşındaki Emre Bilgin oldu.

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İLK 11'LER

Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut, Jorgensen.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Beşiktaş

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