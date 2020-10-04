Kasımpaşa 1-0 Galatasaray(Maçın özeti)

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Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta maçında Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Yusuf Erdoğan ile geçen Kasımpaşa, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Sarı-kırmızılıların, Fatih Terim'in oyuncu değişikliği hamlelerine karşın gol bulamadı ve Kasımpaşa, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de ilk mağlubiyetini alan Galatasaray 7 puanda kaldı. Kasımpaşa'nın puanı ise 6'ya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Galatasaray'da Arda'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut yandan dışarı çıktı.

5' Kasımpaşa'da Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan auta çıktı.

11' Taylan'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Diagne'nin vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı.

14' Kasımpaşa'da Hodzic'in ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Fatih'in kucağında kaldı.

19' Kasımpaşa'da Yusuf topu ağlara yolladı ama ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

21' VAR incelemesi sonrasında goldün öncesinde faul olduğu tespit edildi.

25' Kasımpaşa'da Yusuf'un ceza sahasının solundan içeri çevirdiği top savunmaya çarpıp kaleci Fatih'te kaldı.

36' Kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan Alan'ın vuruşu yandan auta gitti.

41' Ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç'ın vuruşunu kaleci Fatih kornere çeldi

43' Aytaç'ın yine ceza yayı üzerinden köşeye gönderdiği şutunu kaleci Fatih bir kez daha çıkardı.

44' Kasımpaşa'da Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşu arka direkte Tarkan'da kaldı, vuruşu üstten az farkla auta gitti.

45+2' Ceza sahasının sağ çaprazından harika bir şut gönderen Yusuf Erdoğan'ın vuruşu kaleci Fatih'in üstünden ağlarla buluştu

47' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

57' Galatasaray'da ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Falcao'nun vuruşu yandan auta gitti.

68' Galatasaray'da Luyindama'nın savunma arkasına yolladığı uzun pasına Falcao yetişemedi.

81' Kasımpaşa'da Koita çalımlarla ceza sahasına girmek isterken Marcao buna izin vermedi.

83' Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullanmayı denedi, ardından Babel'in vuruşu savunmaya çarpıp kaleci Ramazan'da kaldı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan; Tarkan, Hodzic; tirpan, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Alan Lima Carius, Jeanvier, Hadadi, Aytaç Kara, Hadergjonaj

Galatasaray: Fatih, Emre Taşdemir, Marcao, Luyindama, Omar, Etebo, Taylan, Belhanda, Arda, Feghouli, Diagne