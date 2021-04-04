Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin 19. dakikasında Aytaç Kara ile öne geçen Kasımpaşa, devreye önde girdi. Ev sahibi ekip, 56. dakikada Thelin'in kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 64 puanda kaldı. Kasımpaşa ise 9. galibiyetini alarak 34 puana yükseldi.

Süper Lig'de zirve yarışında son durum;

1) Beşiktaş - 64 puan

2) Galatasaray - 61 puan(+1)

3) Fenerbahçe - 59 puan

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Luckassen'in kendi yarı sahasından uzun pasında orta sahada Thelin'in dokunduğu topa hareketlenen Hajradinovic'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu sağına uzanarak topu kontrol etti.

19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Necip Uysal'ın uzaklaştırmak istediği topa sahip olan Varga, pasını Aytaç Kara'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

29. dakikada Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamadı. Varga'nın hatalı geri pası sonucunda topa sahip olan Larin'in ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

56. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ceza sahası çizgisine yakın bir noktada Welinton ile girdiği ikili mücadelede Thelin'in yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler serbest atış kararı verdi. VAR odasıyla görüşen Halil Umut Meler, kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Thelin'in vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

90 5. dakikada Gökhan Töre'nin sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Kasımpaşa karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi; Sadiku, Aytaç, Hajradinovic; Koomson, Varga, Thelin.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, N’Koudou, Larin.

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