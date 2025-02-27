Kasımpaşa 0-5 Göztepe maç özeti (Ziraat Türkiye Kupası)

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki üçüncü ve son hafta maçında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa'nın 19 yaş altı takımıyla çıktığı karşılaşmada Göztepe zorlanmadı ve mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Juan, 38. ve 46. dakikalarda Matsuki, 51. dakikada Kubilay ve 73. dakikada Nazım Sangare kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 9'a yükseltti ve aynı puanlı Fenerbahçe'nin averajla arkasında kalarak grubu 2. sırada bitirdi ve çeyrek finale yükseldi. Kasımpaşa ise organizasyona puansız veda etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Nazım Sangare'nin ortasında Juan, penaltı noktası yakınında topla buluştu. Oyuncu, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

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38. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası sol çaprazında Victor Hugo'nun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Juan ıskalarken arka direkte Matsuki, topu kontrol etti. Matsuki, net bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 0-2

İzmir ekibi, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

46. dakikada Göztepe bir gol daha buldu. Sol kanattan Kubilay Kanatsızkuş'un kale önüne yaptığı ortada Matsuki, altıpasın gerisinde ayak içiyle topu ağlarla buluşturdu: 0-3

50. dakikada Göztepe farkı 4'e çıkardı. Savunmada yapılan hatanın ardından topu kontrol eden Matsuki, sağ kanattaki Nazım Sangare'ye pasını çıkardı. Oyuncunun verdiği pasla meşin yuvarlağı önüne alan Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahası ilk metrelerinden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-4

74. dakikada sarı-kırmızılılar 5. golü kaydetti. Doğan Erdoğan'ın uzun pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Nazım Sangare, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-5

Göztepe, karşılaşmayı 5-0 kazandı.