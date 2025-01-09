Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe (Türkiye Kupası maçı özeti)

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.

Sarı-lacivertliler, henüz 2. dakikada En-Nesyri'nin golüyle öne geçti. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde sahneye Yusuf Akçiçek çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 45+1. dakikada Bartuğ'dan geldi.

Mücadelenin ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, turnuvaya 3 puanla başladı.

Grubun ikinci haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Cenk Tosun topla buluştu. Cenk’in ceza sahası içi sağ tarafından ortasında Youssef En-Nesyri kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

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7. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cenk Tosun’un kafa vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar meşin yuvarlağı çeldi.

27. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmadan seken topu arka direkte bulunan Mert Müldür, Yusuf Akçiçek’e indirdi. Kale önünde topla buluşan Yusuf’un kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

42. dakikada Taylan Utku Aydın’ın sağ kanattan pasında defansın arkasına sarkan Emirhan Yiğit’in rakibini geçip sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Ertuğrul Çetin meşin yuvarlağı kurtardı.

45+1. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırdığı topa penaltı noktası yakında Bartuğ Elmaz gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3

49. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Emre Yanar’da kaldı.

82. dakikada Bahtiyar Aras Özden’in pasında topla buluşan Beraat Doğan Yıldız’ın ceza sahası dışı sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Çetin’de kaldı.

EN ERKEN GOL

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakanın 2. dakikasında Cenk Tosun'un pasında En-Nesyri'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlardaki en erken golünü kaydetti.

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EN-NESYRI'DEN 12. GOL

Trendyol Süper Lig'de son 3 maçta 5 gol kaydeden Faslı forvet gollerine bu maçta da devam etti. Ligde 8 golü bulunan Youssef En-Nesyri, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 gollük katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda da çıktığı ilk maçta fileleri havalandıran En-Nesyri, bu sezon tüm kulvarlarda 12. kez gol sevinci yaşadı.

27 yaşındaki forvet Kasımpaşa karşısında 62. dakikada yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ali Emre, Yunus Emre, Berkay, Taylan, Adnan, Berat, Yaman, Yusuf, Emirhan, Sarp, Sinan

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Bartuğ, Szymanski, İrfan Can, Kostic, Cenk Tosun, En-Nesyri