Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor (Maçın özeti)

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Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde ise sahneye bordo-mavililerin yıldızı Bakasetas çıktı ve takımını öne geçirdi.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Trabzonspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte puanını 13 yapan Karadeniz ekibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

13. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

32. dakikada Cornelius'un pasında topla buluşan Nwakaeme, ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunu çıkardı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Abdülkadir Ömür'ün havadan pasında Cornelius, kafayla topu Bruno Peres'e indirdi. Bu oyuncu sağdan ceza sahasına girdikten sonra son çizgiye yakın bir noktadan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Nwakaeme'nin arka direkte yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

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Karşılaşmanın ilk yarısında takımlar gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarı birazdan...

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Trabzonspor XI: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, A, Ömür, Cornelius.

Kasımpaşa XI: Ertuğrul, Feyzi, Donk, Brecka, Eren, Sadiku, Tarkan, Travnik, Hajradinovic, Yusuf, Umut.