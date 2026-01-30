Kasımpaşa 0-1 Samsunspor (Süper Lig maçı özeti)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Samsunspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor 1-0 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Samsunspor'a galibiyeti getiren gol 90+2'de Assoumou'dan geldi.

Ligde 7 maç sonra kazanan Samsunspor'un puanı 30'a yükseldi. Emre Belözoğlu ile daha galibiyet alamayan Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

Samsunspor, ligde gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Ntcham'ın ceza yayı üzerinden volesinde kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.

35. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna kaleci hatalı çıktı. Kaleciyi geçen topa altıpas üzerinde müsait durumda Ali Yavuz Kol'un boş kaleye kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

