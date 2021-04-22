Kasımpaşa 0-1 Başakşehir (Maçın özeti)
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti ve düşme hattının 1 puan üstüne çıktı.
Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 36. dakikasında Chadli ile öne geçen Başakşehir, devreye üstün girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Başakşehir, Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte 36 puana yükselen Başakşehir, düşme hattının 1 puan üstüne çıktı. Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.
Süper Lig'de düşme hattı yarışı;
14- Ankargücü - (38 puan)
15- Yeni Malatyaspor - (37 puan)
16- Kasımpaşa - (37 puan)
17- Başakşehir - (36 puan)
18- Kayserispor - (35 puan)
19- BB Erzurumspor - (34 puan)
20- Gençlerbirliği - (32 puan)
21- Denizlispor - (27 puan)
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında Varga, kanattan aldığı topla ceza sahasına yöneldi. Açısını düzelten Varga ceza sahasına girmeden çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
27. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan Varga'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topa, altıpas önünde Hajradinovic gelişine vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
36. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mehmet Topal'ın pasıyla Kasımpaşa ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Chadli, aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.
44. dakikada Kasımpaşa'nın, Medipol Başakşehir kalesini sağ çaprazdan gören bölgeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Hajradinovic geçti. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve ardından auta gitti.
Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
90 6. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yasin Dülger'in sağ kanattan yaptığı ortada Koita, altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.
Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.
KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ
Kasımpaşa XI: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Tarkan, Hajradinovic, Varga, Thelin.
Medipol Başakşehir XI: Volkan Babacan; Uğur Uçar, Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner; Tolga Ciğerci, Mehmet Topal; Visca, Giuliano, Aleksic; Chadli.
10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...