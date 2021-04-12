Kasımpaşa 0-0 Yeni Malatyaspor (Maç özeti)

Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor'da Tetteh'in 21. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 36 yaptı, 13 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 33 puana çıktı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Mustafa, Adem, Zeki, Fofana, Tetteh

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İLK YARI

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

15. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Tetteh'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Mustafa Eskihellaç dokunamadı. Arka direkte topu kontrol eden Fofana'nın pasında meşin yuvarlağı Kasımpaşa savunması uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Acquah'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Bistrovic'in ceza yayının biraz gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARI

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

47. dakikada Thelin'in sağdan ortasında Bistrovic'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

71. dakikada Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde Luckassen'in ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.





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