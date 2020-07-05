Kasımpaşa 0-0 Sivasspor

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Kasımpaşa ile Sivasspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Sivasspor'un 78. dakikada Kone ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kasımpaşa'da 55 ve 62. dakikalarda sarı kart gören Florent Hadergjonaj, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından 3 maç üst üste kazanamayan Sivasspor 54 puana yükseldi. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran ancak 5 maçlık galibiyet serisi biten Kasımpaşa ise 36 puana yükseldi.

KASIMPAŞA 0-0 SİVASSPOR

Kırmızı kart: 62' Hadergjonaj

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR(İLK YARI)

5. dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında iyi yükselen Yatabare'nin altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

20. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan ortasında arka direkte Yatabare, topu kafayla Emre Kılınç'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden topu yere çarptırarak yaptığı vuruşta Haddadi'ye çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

42. dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasında sağ kanatta Hadergjonaj, topu içeri çevirdi. Koita, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Thiam'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

44. dakikada Haddadi'nin soldan ortasında, yaşanan karambolde topu önünde bulan Koita'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü. Ardından pozisyonu takip eden Thiam'ın yaptığı vuruşta Samassa topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR(İKİNCİ YARI)

62' Kasımpaşa'da Hadergjonaj ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

77' Goiano'nun sağdan ortasında Kone kale sahasında topa dokundu ve ağları buldu.

78' Kone'nin attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Ndongala, Hajradinovic, Thiam, Koita

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur, Ziya, Cofie, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

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