Kasımpaşa 0-0 Göztepe

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Kasımpaşa ile Göztepe, Süper Lig'de 6. haftada karşı karşıya geldi.

Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa'nın puanı 8, Göztepe'nin puanı 7'ye yükseldi.

Kasımpaşa, ligin 7. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Koita'nın pasıyla sol çaprazdan içeri giren Hodzic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Hodzic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

13. dakikada Hajradinovic'in defansın arkasına attığı pas sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu çeldi.

20. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında müsait durumda topla buluşan Brown Ideye, meşin yuvarlağı soldan dışarı gönderdi.

51. dakikada ceza sahası içinde sıfıra inen Hajradinovic'in çektiği şutta meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarı çıktı.

87. dakikada Hadergjonaj'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Varga meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Hadadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Alan), Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 84 Varga), Koita

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir (Dk. 71 Burekovic), Guilherme (Dk. 89 Cherif

Ndiaye), Yalçın Kayhan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Mossoro (Dk. 58 Tripic), Halil Akbunar, Brown Ideye

Sarı kartlar: Dk. 90 4 Ramazan Köse (Kasımpaşa), Dk. 90 4 Soner Aydoğdu (Göztepe)

İLK 11'LER

Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Koita.

Göztepe'nin 11'i: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Mihojevic, Soner, Mossoro, Yalçın, Halil, Guilherme, İdeye.