MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriKasımpaşa 0-0 Göztepe
GeriSpor Kasımpaşa 0-0 Göztepe
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 23.10.2020 - 18:11 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa 0-0 Göztepe

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımpaşa 0-0 Göztepe
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de 6. hafta maçında Kasımpaşa ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

13
  • Kasımpaşa-Sivasspor maçından en özel fotoğraflar
  • Kasımpaşa-Sivasspor maçından en özel fotoğraflar
  • Kasımpaşa-Sivasspor maçından en özel fotoğraflar
  • Kasımpaşa-Sivasspor maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kasımpaşa ile Göztepe, Süper Lig'de 6. haftada karşı karşıya geldi.

Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve Kasımpaşa ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa'nın puanı 8, Göztepe'nin puanı 7'ye yükseldi.

Kasımpaşa, ligin 7. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Koita'nın pasıyla sol çaprazdan içeri giren Hodzic, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Hodzic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

13. dakikada Hajradinovic'in defansın arkasına attığı pas sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Hodzic'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu çeldi.

20. dakikada Halil Akbunar'ın soldan ortasında müsait durumda topla buluşan Brown Ideye, meşin yuvarlağı soldan dışarı gönderdi.

51. dakikada ceza sahası içinde sıfıra inen Hajradinovic'in çektiği şutta meşin yuvarlak, direğe çarpıp dışarı çıktı.

87. dakikada Hadergjonaj'in sağdan ortasında ceza sahası içinde Varga meşin yuvarlağa gelişine vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.
Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan Serbest, Hadadi, Yusuf Erdoğan (Dk. 71 Alan), Tirpan, Aytaç Kara, Hajradinovic, Hodzic (Dk. 84 Varga), Koita

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 46 Murat Paluli), Atınç Nukan, Mihojevic, Berkan Emir (Dk. 71 Burekovic), Guilherme (Dk. 89 Cherif
Ndiaye), Yalçın Kayhan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Mossoro (Dk. 58 Tripic), Halil Akbunar, Brown Ideye

Sarı kartlar: Dk. 90 4 Ramazan Köse (Kasımpaşa), Dk. 90 4 Soner Aydoğdu (Göztepe)

İLK 11'LER

Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Koita.

Göztepe'nin 11'i: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Mihojevic, Soner, Mossoro, Yalçın, Halil, Guilherme, İdeye.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle