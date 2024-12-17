Kaşı yarıldı kendini yere atmadı... Dzeko duruşu örnek olsun

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Fenerbahçe-RAMS Başakşehir maçının 45. dakikasında Türkiye’nin konuştuğu, hatta tartıştığı bir kırmızı kart olayı yaşandı. Başakşehir oyuncusu Ousseynou Ba, Fenerbahçeli Edin Dzeko’ya kafa attı. Bu kafa darbesi sonrası Dzeko, Süper Lig’de çok alışık olmadığımız bir davranışta bulundu.

Başakşehir futbolcusu Ousseynou Ba, maçta sık sık karşı karşıya geldiği Dzeko’ya kafa attı.

Ne kendini yere attı ne de hakeme kırmızı kart için tepki gösterdi. Alışık olmadığımız bir hareketti çünkü yıllardan bu yana ligimizi izleyen futbolseverler en küçük bir temasta kendini yere atan, hakemi, rakibi ve taraftarı aldatan, oyunun akışını engelleyen oyuncuları çok fazla görmüştü. Türk futbolunun bu kanayan yarasına ve alışkanlık haline gelen davranışına bu kez bir oyuncu duruşu ile tepki gösterdi. Dzeko’nun duruşu futbolseverler tarafından alkışlanırken, futbolumuza ne kadar örnek olacağı da tartışma konusu oldu. Bundan böyle, rakibi ve hakemi aldatmaya çalışan oyuncu profili sona erer mi? Bu soruyu futbolun ileri gelen isimlerine sorduk...

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ALDATANI LANETLEMELi DÜRÜSTÜ ALKIŞLAMALIYIZ

-Elbette hadisenin karşılıklı tahrikle geliştiğini unutmamak gerek. Dzeko ve Ba, neredeyse iki dakika boyunca itiştiler, konuştular, birbirlerine hoş şeyler söylemedikleri kesin o süreçte. Ancak yine de kaşına darbe alan Dzeko bunu tiyatral biçimde abartmadı. Ki biz genelde böyle hadiselerde Türk dizilerini aratmayacak abartılı tepkilere alışığız. Birisi birisini iter, itilen sporcu öyle bir reaksiyon verir ki çaprazdan bir kurşun yemiş olmalı diye düşündürür! Spor kamuoyu ve tabii ki kamuyu yönlendirme gücüne sahip bizim gibi medya insanlarının görevi aldatanı lanetlemek, dürüstü alkışlamak. Bu gelir ancak elimizden.

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POZİSYON iKi YÖNLÜ DEĞERLENDiRiLMELi

-Bu pozisyon, eylemi yapan ve maruz kalanın reaksiyonu ele alınıp, neden ve sonuçlarıyla iki yönlü değerlendirmeli. Futbolda top ile mücadele etmeden yapılan şiddetli hareketler ne ilk ne de son oldu ve olacak. Fakat pozisyondan bağımsız; sahanın her noktasındaki ikili mücadelelerde özellikle ceza sahası içinde hakemi, rakibi, seyredenleri aldatmadan ve oyunun akışını bozmadan bu tür zihniyetlerin varlığına takım ve oyuncu gözetmeden ihtiyaç olunduğu bir gerçek.

BÖYLE FUTBOLCULARIN SAYISI DAHA DA ARTMALI

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-Bu aslında Türk futbolu üzerinden anlatılabilecek bir durum değil. David Luiz’in yerde yatarken hakeme bakışı, 2002 Dünya Kupası’nda Rivaldo’nun bize karşı kendini yere bırakışı, Sergio Ramos, Luis Suarez gibi birçok örnek hatırlamak mümkün. Edin Dzeko iyi bir insan, müthiş bir sporcu. Sahada rakiple atışabilirsin, bunu mücadelenin bir parçası yapabilirsin. Ne yaparsan yap, alın terine ve rakibinin mücadelesine saygı göstermekle yükümlüsün. Öncelikle insan olarak. İşte Dzeko farkı da tam bu noktada önemli. Ne yazık ki futbol bunu yapanın ödüllendirildiği, yapmayanın cezlandırıldığı bir oyun değil. Kendini yere atanın sarı karttan daha ağır cezalandırıldığı bir sistem, çok daha adil olabilir. Dzekoların sayısının artması dileğiyle...