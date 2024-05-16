'Kartallı logo' davasında mahkemeden Beşiktaş'a müjdeli haber!

Haberin Devamı

2016 yılında yaşamını yitiren spor tarihçisi, ressam ve karikatürist Vala Somalı’nın çocukları Yadigar Suzan Sönmez ve Hakan Somalı tarafından Beşiktaş aleyhine açılan dava, siyah beyazlı kulüp lehine sonuçlandı.

İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 2021 yılında açılan davanın dilekçesinde; Vala Somalı tarafından yazılan ve 1978 yılında basılmış olan ‘Türk Sporunda 75. Yıl Beşiktaş Spor Tarihi’ adlı kitabın kapağında yer alan ‘kartallı Beşiktaş logosu’nun yaratıcısı ve tek hak sahibinin Vala Somalı olduğu ve kulübün bu logoyu izinsiz kullandığı iddia edilmişti.

Mahkemeyi davacı taraf kazansaydı, Beşiktaş ile özdeşleşmiş olan kartallı logonun tüm mali hakları Vala Somalı’nın mirasçılarına geçecek ve kulüp milyonlarca TL tazminat ödemek zorunda kalacaktı. Bilindiği üzere kartallı logo, yıllardır Beşiktaş’ın hemen her ürününde kullanılıyor.

Haberin Devamı