AA
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Kartal Yuvası mağazaları yeniden açıldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kapalı olan Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazaları, yeniden taraftarlara hizmet vermeye başladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Değerli taraftarlarımızdan Kartal Yuvası mağazalarımızdaki alışverişleri sırasında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ederiz." denildi.
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