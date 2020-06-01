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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Kartal Yuvası mağazaları yeniden açıldı

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kapalı olan Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazaları, yeniden taraftarlara hizmet vermeye başladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Değerli taraftarlarımızdan Kartal Yuvası mağazalarımızdaki alışverişleri sırasında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ederiz." denildi. 

Kartal Yuvası mağazaları yeniden açıldı

Kartal Yuvası mağazaları yeniden açıldı

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