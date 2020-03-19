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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 15:01,Son Güncelleme:/

Kartal Yuvası mağazaları kapandı

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Kartal Yuvası mağazaları kapandı
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Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerini satan Kartal Yuvası, mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, internet satışlarının devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kartal Yuvası mağazaları, taraftarlarımız ile çalışanlarımızın tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmaları amacıyla geçici olarak kapatılmıştır. Taraftarlarımızın Kartal Yuvası'na www.kartalyuvasi.com.tr adresinden ulaşabileceklerini hatırlatır, mağazalarımızın kapalı olacağı dönemde çalışanlarımızın haklarının korunacağının bilinmesini isteriz. Koronavirüs salgınının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz."

Kartal Yuvası mağazaları kapandı

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