Kartal Özmızrak: "İnşallah takımın önemli bir parçası olurum..."

Üç yıl formasını giydiği ve 2018'de ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadığı Darüşşafaka Tekfen ile sözleşmesini tamamlamasının ardından Obradoiro ile anlaşan 24 yaşındaki oyun kurucu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Obradoiro'ya transfer sürecini anlatan Kartal, "İlk teklif ocak ayında geldi. Sezon devam ettiği için Darüşşafaka Tekfen'den ayrılamayacağımı ilettim. Konu kapanmıştı ancak 1-2 ay sonra tekrar bir teklif gelince sevindim. Bu şansı değerlendirmek istedim. Antrenörlerimle konuştum. Kariyerim açısından güzel bir adım olabileceğini düşündüm. İyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. İnşallah zaman da bunu gösterir ve yanılmam." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında Türkiye'yi temsil edeceği için mutlu olduğunu dile getiren milli basketbolcu, "Bugüne kadar kendime hep gerçekçi ve realist hedefler koymaya çalıştım. Adım adım buna ulaşabilmek beni sevindiriyor. Obradoiro, basketbol kültürü ve felsefesiyle bana uygun bir takım. Başantrenör Moncho Fernandez, benim basketbolumun onlara uygun olduğunu söyledi. Ben de izlediğim maçlarda bunu fark ettim. Uçuşlar açıldıktan sonra İspanya'ya gidip kente ve takıma alışmak istiyorum." diye konuştu.



- "İnşallah takımın önemli bir parçası olurum"



Obradoiro ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan Kartal Özmızrak, takımın önemli bir parçası olmayı hedeflediğini aktardı.

Forma giyebileceği bir takımı tercih ettiğinin altını çizen Kartal, "Kendime hep kısa süreli ve gerçekçi hedefler koydum. Bu seneyi iyi geçirmek ve takımıma elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Obradoiro, bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyecek. Obradoiro, bu sene 50. yılını da kutlayacak. İnşallah bu hedefler doğrultusunda takımın önemli bir parçası olurum." şeklinde görüş belirtti.



- "Böyle bir karar almam gerekiyordu"



Darüşşafaka Tekfen'de 3 yıl boyunca yeterli süreyi aldığını ve iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Kartal Özmızrak, şunları kaydetti:

"Darüşşafaka'da çok mutluydum. Ancak hedeflerim çok ağır bastı. Yurt dışına gidip kendimi denemek ve göstermek istiyordum. Darüşşafaka'dan güzel bir şekilde ayrılmak beni çok onurlandırdı. Çok güzel günler geçirdik. Ayrılırken de çok zorlandım. Aile ortamı yakalamıştım. Hedeflerim doğrultusunda böyle bir karar almam gerekiyordu. Önemli olan oyuncunun oynaması. Verdiğim bütün kararlarda oynayabileceğim yerlere gitmeyi seçtim. İspanya'da da böyle bir takıma gittiğimi düşünüyorum."



- "Milli takım ile en büyük hedefim madalya kazanabilmek"



Kartal Özmızrak, A Milli Takım ile en büyük hedefinin madalya kazanmak olduğunu belirtti.

Milli takım formasını giymenin önemli bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Kartal, "Milli takım ile en büyük hedefim madalya alabilmek. İnşallah bunu yaşayabiliriz. 2010 Dünya Şampiyonası'nda elde ettiğimiz ikincilikte 15 yaşındaydım ve çok mutlu olmuştum. O zamandan bu yana hayalim, kürsüye çıkabilmek ve madalyayı takabilmek. İnşallah ona da bir gün erişiriz." değerlendirmesinde bulundu.

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