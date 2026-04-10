Kartal Kayra Yılmaz: 'O kupayı kazanacağız!'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor'u evinde 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz ve Tiago Djalo, mücadelenin ardından konuştu.

DJALO: İKİ GOLÜ YEMEYEBİLİRDİK

Yediğimiz iki golü yemeyebilirdik. İki yarıda da rakibe fırsat verdik ve rakip de bunu değerlendirdi iki gol özelinde ama bu maçı kazandık. Şimdi dinleneceğiz ve bir sonraki maça hazırlanacağız.

Genel olarak performansımız iyiydi. Bugünden olumlu ve olumsuz sonuçları alıp bir sonraki maça hazırlanacağız.

SALIH UÇAN: TAKIMIMIZ GÜÇLENDİ

Bütün planlarımız sahaya yansıdı gibi. Maçtan önce de konuştuk, kazanırken de kaybederken de mücadeleye devam. İçerideki güzel havayı sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Maçın başından sonuna kadar ağırlığımızı koyduğumuz ve galibiyeti aldığımız bir maç oldu.

Ben takımın güçlendiğini (Ara transfer dönemi) düşünüyorum, kendi düşüncem böyle. Bu böyle de devam edecek. Çok ciddi çalışan ve araştıran bir grup var. Bu takım güçlendi ve yazın da güçlenmeye devam edecek. Saha sonuçları geçerli oluyor hep ama saha sonuçları da gelecek. Kırılma maçlarında talihsiz, şanssız şeyler oldu. Bu şanssızlığı kırmak lazım. Talihsizliğin artık Beşiktaş'ın üzerinden gitmesi lazım. Bazen şanssızlık oluyor, bazen de başkalarının getirdiği şeyler oluyor. Hem biz hem de başkaları bu durumlara dikkat ederse Beşiktaş'ın önü açık diye düşünüyorum.

KARTAL KAYRA: TÜM OYUNCULAR YARDIM ETMEK İSTİYOR

Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Maçın tamamının kontrolü bizdeydi. Bol gollü güzel bir maç oldu. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Soğuk bir hava, cuma günü stadyumu doldurdular. Onlara armağan ediyoruz. Ligde kalan maçları kazanmak istiyoruz. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğun en büyük adayıyız. O kupayı da kazanacağımızı düşünüyorum.

Tüm oyuncular takıma yardım etmek istiyor. Ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Oynamadığımızda kendimizi hazır tutmamız gerekiyor. Hazır olmak zorundayız. Çalışmalarımızı iyi sürdürdük. Bugün de şans geldi, en iyi şekilde değerlendirdik. Galibiyet aldık ve çok mutluyuz.