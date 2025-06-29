Kartal gibi cesur, güçlü ve sert!

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Beşiktaş'ın Benfica’dan 1 yıllığına kiraladığı David Jurasek, sözleşme imzalamak için dün akşam İstanbul’a geldi. Çek sol bekin transferi çoğu kişi tarafından sürpriz olarak değerlendirildi. Zira geçen sezon bu mevkide forma giyen Arthur Masuaku, takımın en başarılı isimlerinden biriydi. 33 maç oynayan Masuaku, 1 gol atarken, takım arkadaşlarına tam 10 tane asist yapmıştı. Bu tercihin sebebini öğrenmek için Beşiktaş Kulübü’nden yetkililerle görüştük.

Transferini Solskjaer istedi

Ulaştığımız kaynaklar Masuaku’nun gönderilip yerine Jurasek’in alınmasını isteyen ismin Ole Gunnar Solskjaer olduğunu belirtirken, Norveçli teknik direktörün 2 yıldır bu oyuncuyu takip ettiğini ve çok beğendiğini söylediler. David Jurasek’in (24) Arthur Masuaku’dan çok daha genç (31), başarıya aç ve istikrarlı olmasının birinci tercih sebebi olduğunu ifade eden siyah beyazlılar, Çek futbolcunun artılarını ve eksilerini toplam 13 maddede anlattılar.

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