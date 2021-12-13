Kartal değil anka kuşu

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Maçın 38. dakikasında Larin’in beraberliği sağlayan golü öncesinde Beşiktaş taraftarının asap yüzdesini ölçen bir istatistik olsaydı, oran baya yüksek olurdu. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’da turu geçerek moral kazandığı, Sergen Yalçın’ın görevden ayrıldığı ve Trabzonspor’un 27 maçtır sürdürdüğü yenilmezlik serisinin sona erdiği bu çok hareketli haftada, henüz yeni teknik direktörü belli olmamış olsa da siyah beyazlıların görevi devralacak hoca her kim olacaksa, ona bir nebze olsun avantajlı bir durum devretmek adına kazanmaktan başka çaresi olmadığı söylenebilirdi.

GENERALSiZ BiR ORDU GiBi

Ev sahibi takım, özellikle ilk yarıda Josef’in yokluğunda generalsiz bir ordu gibi ne yaptığını çok da bilmeyen bir görüntü sergiledi. Bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçın sadece birini kazanabilen Kayserispor ise çok parlak olmayan karnesine rağmen ligde son 5 maçında galibiyet yüzü görmeyen ve kötü gidişi çok daha uzun süredir devam eden Beşiktaş’ı gözüne kestirdiği ortadaydı. Nitekim ilk gol, bu sezon Kayseri’nin en golcü oyuncusu Thiam’dan geldi. Taraftarın tam homurdanmaya başlayacağı noktada Larin’in golü geldi. Ancak bu gol bile Kanadalı oyuncunun 75. dakikada oyundan çıkarken yoğun şekilde ıslıklanmasını engellemedi.

SiHiRLi DEĞNEKLER

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Beşiktaş ikinci yarıda, maçta ikinci kez Thiam’ın ayağından geriye düştükten sonra sanki sihirli değnek değmişçesine uyandı. Sihirli değneklerin adları Oğuzhan ve Güven’di. Önce 84. dakikada Batshuayi skora denge getirdi. Sonra 89’da Thiam’ın Ersin’den dönen vuruşu, siyah beyazlılar adına kontratağa döndü ve Batshuayi takımını öne geçiren ikinci golü attı. Skoru belirleyen gol, duraklama dakikalarında Kayserispor tüm hatlarıyla beraberlik için yüklenirken Güven’den geldi. Beşiktaş aradığı kudretin yedek kulübesinde saklı olduğunu hatırlamış oldu.