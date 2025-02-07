Beşiktaş, Arroyo'yu aldı Amir'i geri getirdi!

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Sezon başında Rize’ye kiralanan Amir Hadziahmetovic ile yeniden anlaşan siyah beyazlılar, 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo’yu da transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş, transferdeki sessizliğini dün iki isimle birden anlaşarak bozdu. Siyah beyazlılar önce, sezon başı Çaykur Rizespor’a kiralık gönderilen Amir Hadziahmetovic’i geri getirdi, ardından Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile anlaştığını açıkladı.

Beklediği verimi alamadığı orta saha oyuncuları Jean Onana, Al Musrati ve Cher Ndour ile yollarını ayırdıktan sonra bu mevki için Hadziahmetovic’i geri getirme kararı alan Beşiktaş, Rizespor ile görüşüp oyuncuyu geri istedi. Yeşil mavililerin olumlu yanıt vermesinin ardından masaya oturulan Hadziahmetovic de geri dönmeyi kabul etti. Boşnak futbolcunun pazar günkü Kasımpaşa maçının ardından Beşiktaş’a katılması bekleniyor.

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18 YAŞINDA EKVADOR'A MiLLi TAKIMI’NDA

Beşiktaş, sağ kanat için de Ekvadorlu Keny Arroyo’da karar kıldı. Ülkesinin İndependiente takımında forma giyen Arroyo henüz 18 yaşında olmasına karşın 48 maçta forma giydi 6 gol, 8 asistlik skor katkısı yaptı. Ekvador A Milli Takımı’nda da 2 kez forma giyen genç yeteneğe geleceğin yıldız adayı gözüyle bakılıyor. Keny Arroyo yarın İstanbul’a gelerek imza atacak.