'Kart görenler'in zirvesi Orkun'un!

Beşiktaş'ın kaptanı ve maestrosu Orkun Kökçü, ‘en çok kart gören futbolcular’ listesinde hem takımının hem de Süper Lig’in lideri! Geride kalan 27 haftada 23 maçta forma giyen Orkun, 5 sarı, 2 kırmızı kart gördü.

Bu sezon sakatlık sorunu yaşamayan milli futbolcu, oynayamadığı 4 maçta da kart cezalısıydı. 5. haftadaki Başakşehir (2-1) ve 11. haftadaki Fenerbahçe derbilerinde direkt kırmızı kart gören Orkun, 3 karşılaşmada kırmızı (Göztepe 0-3, Antalyaspor 3-1, Samsunspor 1-1), 1 maçta da sarı kart (Kocaelispor 1-0) cezası nedeniyle takımındaki yerini alamadı.

SEKOU KOITA DA 2 KEZ ATILDI

Süper Lig’de Orkun gibi 2 kez kırmızı kart gören sadece bir futbolcu bulunuyor; Gençlerbirliği’nin santrforu Sekou Koita. Malili futbolcu, 3 kez de sarı kartla cezalandırıldı. Göztepe’nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele 7 sarı, 1 kırmızı, Gaziantep FK’nin Portekizli sol beki Kevin Rodrigues ve Rizespor’un Yunan ön liberosu Giannis Papanikolau ise 6’şar sarı ve 1’er kırmızı kartla listenin üst sıralarında yer aldılar.

