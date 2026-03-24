×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

'Kart görenler'in zirvesi Orkun'un!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 07:00

Sezonun ilk yarısındaki Başakşehir ve Fenerbahçe derbilerinde direkt kırmızı kart gören yıldız futbolcu, 5 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın kaptanı ve maestrosu Orkun Kökçü, ‘en çok kart gören futbolcular’ listesinde hem takımının hem de Süper Lig’in lideri! Geride kalan 27 haftada 23 maçta forma giyen Orkun, 5 sarı, 2 kırmızı kart gördü.

Bu sezon sakatlık sorunu yaşamayan milli futbolcu, oynayamadığı 4 maçta da kart cezalısıydı. 5. haftadaki Başakşehir (2-1) ve 11. haftadaki Fenerbahçe derbilerinde direkt kırmızı kart gören Orkun, 3 karşılaşmada kırmızı (Göztepe 0-3, Antalyaspor 3-1, Samsunspor 1-1), 1 maçta da sarı kart (Kocaelispor 1-0) cezası nedeniyle takımındaki yerini alamadı.

SEKOU KOITA DA 2 KEZ ATILDI

Süper Lig’de Orkun gibi 2 kez kırmızı kart gören sadece bir futbolcu bulunuyor; Gençlerbirliği’nin santrforu Sekou Koita. Malili futbolcu, 3 kez de sarı kartla cezalandırıldı. Göztepe’nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele 7 sarı, 1 kırmızı, Gaziantep FK’nin Portekizli sol beki Kevin Rodrigues ve Rizespor’un Yunan ön liberosu Giannis Papanikolau ise 6’şar sarı ve 1’er kırmızı kartla listenin üst sıralarında yer aldılar.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!