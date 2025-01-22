Karşıyaka'yı üzen gelişme! 2 futbolcu sakatlandı

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Kırşehir Futbol SK'yı 4-0 yenerek ikinci devreye 3 puanla başlayan zirve takipçisi Karşıyaka'da iki futbolcunun sakatlanması keyifleri kaçırdı.

Yeşil-kırmızılı ekipte maçın 25'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ün arka adalesinde yırtık çıktı. Oynadığı 12 maçta 5 kez ilk 11'de yer alıp 2 gol atan gurbetçi futbolcunun 4 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Karşıyaka formasıyla ilk gol sevincini Kırşehir deplasmanında yaşayan stoper Abdülkadir Öksüz ise haftanın ilk antrenmanında sakatlık kabusu yaşadı.

Adalesinden sakatlanan 25 yaşındaki savunmacının cumartesi günü İzmir'de oynanacak Bulvarspor karşılaşmasında görev yapmasının zor olduğu belirtildi. Abdülkadir ligde oynanan 16 maçın tümünde 90'ar dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi. Karşıyaka'da Kadir ve Mert Yusuf'un cezaları sona erdi.