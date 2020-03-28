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Futbol
DHA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 12:21,Son Güncelleme:/

Karşıyaka'yı bekleyen "sözleşme" tehlikesi! Tam 9 as isim...

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Karşıyaka'yı bekleyen "sözleşme" tehlikesi! Tam 9 as isim...
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TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta mücadele eden Karşıyaka’da sezon sonunda 9 as futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Spor organizasyonlarına tüm dünyayı saran koronavirüs salgını yüzünden ara verilip futbol liglerinin ne zaman yeniden başlayacağı belirsizliğini korurken, 4 yıldır transfer yasaklısı olan Kaf-Kaf, sezon sonunda terleyecek.

Yeşil-kırmızılı kulüpte kadronun vazgeçilmez isimlerinden Mustafa Aşan, Anıl, Arif, Cenk, Hakan Kuş, Harun, Metin, Fatih ve Mustafa Değirmenci’nin mukaveleleri 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

Karşıyaka yönetimi bu sezon devre arasında transfer yasağını borçlu olunan isimlerden muvafakatname alarak kaldırma girişimlerinden sonuç alamamıştı.

Yasağı kaldırması yaz döneminde de çok zor gözüken kulüp sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturacak.

Karşıyakayı bekleyen sözleşme tehlikesi Tam 9 as isim...

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