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Karşıyaka'ya sakatlık şoku! Sean McDermott 4 hafta yok

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#Karşıyaka#Sean Mcdermott#Merkezefendi Basketbol
Karşıyakaya sakatlık şoku Sean McDermott 4 hafta yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 13:24

Karşıyaka, Merkezefendi Belediyesi Basket maçında sakatlık yaşayan Sean McDermott'ın ayak bileği dış yan bağlarında 3. evre yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin ikinci haftasında oynanan Merkezefendi Belediyesi Basket maçında sakatlanan McDermott'un ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket ile oynadığımız karşılaşmanın ikinci çeyreğinde sakatlık yaşayan Sean McDermott'a yapılan tetkikler sonucunda, oyuncumuzun ayak bileği dış yan bağlarında evre 3 yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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#Karşıyaka#Sean Mcdermott#Merkezefendi Basketbol

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