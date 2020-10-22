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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Karşıyaka’ya rehavet uyarısı! Rakip düşme hattındaki Cizrespor...

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Karşıyaka’ya rehavet uyarısı! Rakip düşme hattındaki Cizrespor...
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Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 13 puanlı lider Karşıyaka'ya iç sahada oynanacak Cizrespor maçı öncesi teknik heyetten rehavet uyarısı geldi.

Düşme hattında yer alan Cizre ekibinin hafife alınacak bir takım olmadığını dile getiren teknik direktör Soner Tolungüç, öğrencilerinden aynı ciddiyetle mücadele etmelerini istedi.

Cizrespor'u küçümsemenin büyük bir hata olacağını anlatan Soner Tolungüç, liderlik koltuğunu korumak için kaza yapmadan yola devam etmek istediklerini vurguladı.

Ligde 3 maçta 1 puan toplayan Cizrespor, son olarak evinde zirve takipçisi Somaspor'la son anlarda yediği golle 2-2 berabere kaldı. Karşıyaka’da kırmızı kart cezalısı İlyas forma giyemeyecek.

 

Karşıyaka’ya rehavet uyarısı Rakip düşme hattındaki Cizrespor...

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