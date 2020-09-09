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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.09.2020 - 14:06 | Son Güncelleme:

Karşıyaka’nın hedefi net! 2. Lig'e çıkmak...

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Karşıyaka’nın hedefi net! 2. Lig'e çıkmak...
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MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup’ta yeni sezon için geri sayıma geçen Karşıyaka’da sportif direktör Atilla Güneş, "Tek hedefimiz 2. Lig’e çıkmak" dedi.

İç transferde sözleşmesi sona eren 9 futbolcuyla da yeniden anlaşan yeşil-kırmızılılarda, geçen sezon Play-Off finali oynayıp seri penaltılarda 2. Lig’in kapısından kıl payı döndüklerini hatırlatan Atilla Güneş, "Karşıyaka bulunduğu kulvarda hedefsiz olmaz. Bu sezon hedefimiz işi eleme maçlarına bırakmadan üst lige çıkmak" diye konuştu.

Son 2 yılda Play-Off’ta önce yarı final, ardından final oynadıklarını belirten Güneş, "Tüm oyuncularımız gerekli tecrübeye sahip. Bu sezon geçmiş yıllardaki performansın üzerine koyarak hedefe ulaşmak istiyoruz. Tek dezavantajımız bizi her zaman her yerde destekleyen taraftarımızın ilk yarıda tribünde olmaması. Umarım ikinci yarıda onlarla da buluşup hedefimize beraber varırız. Yönetim maddi ve manevi olarak üzerine düşen görevi yaptı. Herkesin istediği şartlarda anlaştık. Artık top futbolcularımızda" dedi.

 

Karşıyaka’nın hedefi net 2. Lige çıkmak...

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