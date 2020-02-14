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Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 11:39,Son Güncelleme:/

Karşıyaka'de hedef 3’te 3 yapmak! Rakip Fatsa Belediyespor...

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Karşıyaka'de hedef 3’te 3 yapmak! Rakip Fatsa Belediyespor...

TFF 3. Lig 2. Grup’ta son iki maçını kazanarak Play-Off hattına dönen Karşıyaka, yarın iç sahada Fatsa Belediyespor önünde 3’te 3 yapmaya çalışacak.

Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 13.30’da başlayacak.

Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı. Kaf-Kaf’ta sarı kart cezalısı Harun dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Grupta 34 puanla rakiplerinden maçı eksik olmasına rağmen 5’inci sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekipte hafta içinde de Kemerspor 2003 deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan teknik direktör Soner Tolungüç, "9 gün içinde 3 maç oynayacağımız zorlu periyoda giriyoruz. Taraftarımız önünde kayıp yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

Karşıyaka'nın muhtemel 11'i...

"Erdoğan - Anıl, Cenk, Metin, Onur, Fatih, Caner, Namık Barış, Mustafa Aşan, Doğukan, Hakan Kuş"

Karşıyakade hedef 3’te 3 yapmak Rakip Fatsa Belediyespor...

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