Karşıyaka'dan üst üste 3 galibiyet

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TFF 3. Lig 3. Grup 27. hafta maçında Karşıyaka, deplasmanda Karaköprü Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Yeşil-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Ertuğrul Sancaktutan, 65. dakikada Fatih Taşdelen ve 90+8. dakikada penaltı atışından Can Vural kaydetti.

Bu sonuçla Karşıyaka, 27. hafta sonunda puanını 36’ya çıkardı. Ligde 4 hafta öncesine kadar küme düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan İzmir temsilcisi, üst üste aldığı 3 galibiyetle küme düşme hattından uzaklaştı.

25. haftada ligin zayıf takımlarından Ceyhanspor’u deplasmanda 7-0 mağlup eden Kaf-Kaf, geçtiğimiz hafta da konuk ettiği Tepecikspor’u 2-0’lık skorla yenmişti.

Karşıyaka, gelecek hafta Çankaya FK’yı ağırlayacak.