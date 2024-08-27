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Karşıyaka'dan Mustafa Kemal Atatürk anısına özel forma

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#Atatürk#Karşıyaka#Forma
Karşıyakadan Mustafa Kemal Atatürk anısına özel forma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 14:23

İzmir’in köklü kulüplerinden Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk detayı olan özel bir forma çıkardı.

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Geçtiğimiz günlerde 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, dış saha ve alternatif formasını resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile futbolseverlere tanıtan Karşıyaka, şimdi de Mustafa Kemal Atatürk anısına özel bir forma çıkardı.

İzmir ekibinin yeni sezonda giyeceği dördüncü formasının üzerinde Mustafa Kemal Atatürk yazarken, aynı zamanda Atatürk’ün de fotoğrafları bulunuyor.

Siyah renklerden oluşan bu forma kulübün lisanslı ürün sattığı mağazalarda satışa çıktı.

Konuyla alakalı yapılan paylaşımda ise, “Bu formayla kazanılacak çok zaferler var! Atatürk’ün izinde tasarlanan özel formamız mağazalarımızda satışta” ifadeleri kullanıldı.

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#Atatürk#Karşıyaka#Forma

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