Karşıyaka'dan corona virüsü ile mücadelede örnek çağrı!

Ülkemizde de vaka sayısının hızla arttığı ve tüm dünyanın alarma geçtiği Koronavirüs için Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Çiğli Selçuk Yaşar Tesislerinin istenildiği an İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığının hizmetine tahsis edilebileceğini söyledi.



Virüs ile savaşta birlikteliğin önemine değinen Büyükkarcı, Tüm dünya zor ve kritik günlerden geçiyor. Dünya genelinde Koronavirüse bağlı ölüm sayısı 22 bini aştı. Ülkemizde de vaka sayısı gün geçtikçe maalesef yükseliyor. Dünyayı tehdit eden bu virüsle top yekün mücadele büyük önem taşıyor. 3 spor salonu, 2 kamp merkezi ve idari binanın yer aldığı Çiğli Selçuk Yaşar Tesislerimiz Koronavirüs ile savaşta istenildiği an İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığının kullanımına tahsis edebiliriz. Bu virüsten ülke olarak hep birlikte mücadele ederek kurtulabiliriz. Her türlü fedakarlığa hazırız" diye konuştu.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!