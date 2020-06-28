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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 13:51,Son Güncelleme:

Karşıyaka’da Turgay Büyükkarcı liste çalışıyor! Mehmet Peköz hamlesi...

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Karşıyaka’da Turgay Büyükkarcı liste çalışıyor! Mehmet Peköz hamlesi...
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Karşıyaka’da koronavirüs salgını yüzünden ağustos ayının sonunda yapılması planlanan olağan genel kurulda tekrar aday olmaya hazırlanan Başkan Turgay Büyükkarcı, liste çalışmaları yapıyor.

Kulüpte 2.5 yıldır başkanlığı yürütüp yeniden adaylığını aylar önce açıklayan Büyükkarcı, istifalarla zayıflayan yönetimini takviye etmek için basketbol şubesinin eski başkanlarından Mehmet Peköz’ü listesine aldı.

Mevcut yönetimini camiayı tanıyan, kulübe maddi ve manevi destek verecek isimlerle takviye etmek isteyen Büyükkarcı’nın Peköz’ün dışında farklı isimlerle temasları sürüyor.

Büyükkarcı’nın yeni listesinde mevcut yönetimden Mehmet Yaya, Yusuf Güven, Serkan Ergüven, İlter Köseoğlu gibi isimlerin yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yönetimiyle birlikte görev yaptığı 2.5 yıllık süreçte Karşıyaka’nın sportif, mali ve tesisleşme açısında önemli adımlar attığını, yeni dönemde devam eden projeleri tamamlamayı hedeflediklerini belirten Büyükkarcı, "Olumlu tepkiler alıyoruz. Güzel işlere imza attık ama daha yolumuz uzun ve yapacak çok şeyimiz var. Yeni oluşacak yönetim kurulu için çalışmalarız sürüyor. Gerek yönetim içinden gerekse yönetim dışı camiadan birçok insanın bize destek vermesi, yeni yönetimde yer almak istemesi çok umut verici. Tekrar camia olmaya başladığımızı görmek herkesi mutlu ediyor. Her zaman Karşıyaka’nın yanında olan, yönetimde olmasa bile dışarıdan destek veren Sayın Mehmet Peköz yeni dönemde bizlerle birlikte olacak" diye konuştu.

 

Karşıyaka’da Turgay Büyükkarcı liste çalışıyor Mehmet Peköz hamlesi...

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