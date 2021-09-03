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GeriFutbol Karşıyaka’da transfer yasağı kalktı! 5 yıllık süreç sona erdi, 96 isim ikna edildi...
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Futbol
Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2021 - 16:59 | Son Güncelleme:

Karşıyaka’da transfer yasağı kalktı! 5 yıllık süreç sona erdi, 96 isim ikna edildi...

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Karşıyaka’da transfer yasağı kalktı! 5 yıllık süreç sona erdi, 96 isim ikna edildi...

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta yer alan Karşıyaka, 5 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırarak, sezonun başlamasına saatler kala mutlu sona ulaştı.

Karşıyaka Spor Kulübü, borçlu olduğu 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanını ikna edip muvafakatname imzası almayı başardı.

İzmir ekibi, Esenler Erokspor’la pazar günü deplasmanda oynanacak ilk maç öncesi tüm isimlerle anlaşmaya vardı.

Transfer yasağını kaldıran Karşıyaka; İbrahim Şahin, Caner Ağca, Ahmet Solakel, Fatih Gül gibi birçok isimle de anlaştı.

Transfer tahtasını geçici olarak açacak Karşıyaka, kadrosuna kattığı 8 yeni futbolcusuna da lisans çıkarıp Erokspor maçına yetiştirmeye çalışacak.

Karşıyaka’da transfer yasağı kalktı 5 yıllık süreç sona erdi, 96 isim ikna edildi...

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