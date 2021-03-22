Karşıyaka'da Play-Off umudu da tükeniyor

Soma deplasmanından da 4-1 yenik ayrılan Kaf-Kaf, son 6 deplasmandan hiç puan çıkaramadı. Ligde oynadığı son 12 maçta 9 mağlubiyet alarak önce şampiyonluk hayaline veda eden ardından Play-Off’tan çıkan Karşıyaka, bitime 6 maç kala ilk 5’in maç fazlasıyla 3 puan gerisinde kaldı. İzmir temsilcisi grupta bu hafta içini de bay takım olarak geçecek.



Teknik direktör İbrahim Cezayir, mağlubiyete rağmen oyuncularını mücadele gücünden dolayı kutladı. Soma’da devreye mağlup girip ardından eşitliği yakalamalarına rağmen üst üste gollere engel olamadıklarını belirten Cezayir, "Takım savunma problemlerimizi daha hızlı şekilde çözüp daha kusursuz savunma yapmayı uygulamalıyız. Oyunun genelinde mücadele eden ve oyun planını sahaya yansıtan bir Karşıyaka vardı. Oyuncularımın ve bizlerin inancı, son maça kadar devam edecektir. Her maç bizim için final niteliğinde olacaktır. Karşıyaka daha güçlü, daha iyi oynayan, mücadele eden ve kazanan, en önemlisi geleceğini kazanan bir takım olacaktır" açıklamasını yaptı.

TRANSFER ÇIĞLIĞI



Futbolda art arda puan kayıplarıyla 2’nci Lig umutlarını her geçen hafta azaltan Karşıyaka’da taraftarlar sosyal medyada transfer yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Yeşil-kırmızılı taraftarlar yorumlarında futbolda çıkış yapmak için mutlaka gerekli maddi kaynağın bulunarak yasağın açılmasını istiyor. Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle 5 yıldır transfer yapamayıp altyapısından çıkan oyuncularla mücadele eden Karşıyaka, bu periyotta 1 kez küme düşüp 2 defa da 3’üncü Lig’de Play-Off oynadı.

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