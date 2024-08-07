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Karşıyaka'da 'Pınar' isim sponsorluğu sona erdi

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#Pınar Karşıyaka#Karşıyaka#Pınar
Karşıyakada Pınar isim sponsorluğu sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 16:14

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın Yaşar Holding ve "Pınar" markası ile isim sponsorluk anlaşmasının sona erdiği bildirildi.

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Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Her anlamda paha biçilemeyecek kadar destek sağlayan, özellikle basketbolda Türkiye'nin sayılı birlikteliklerinden birine imza attığımız Yaşar Holding ve Pınar markası, isim hakkı sponsorluğundan çekileceğini belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Başantrenör Ufuk Sarıca'nın bildirimleri ışığında 2024-2025 sezonu için dört dörtlük bir takım kurma hedefiyle yola çıkıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu noktada altı yabancı oyuncu transferimiz ile birlikte yerli rotasyonumuz çok iyi bir şekilde tamamlandı. Hedefleri olan, basketbol kültürümüze yakışır bir takım oluşturmuşken, böyle bir tarihte bu haber ile karşılaşmak, camiamızı derinden üzmüştür. Karşıyaka Spor Kulübünün kapısı her zaman Yaşar Ailesi'ne açıktır. Bunun aksi hiçbir zaman, hiçbir şart altında düşünülemez. Bununla birlikte sorumluluklarımız gereği, yönetim kurulu olarak bu zor şartlarda hızlı aksiyon almamızın elzem olması sebebiyle yeni sponsorlukların arayışına girilmiştir."

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#Pınar Karşıyaka#Karşıyaka#Pınar

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