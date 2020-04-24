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Futbol
DHA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 10:56,Son Güncelleme:

Karşıyaka’da Onur Kıntaş kendini buldu

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Karşıyaka’da Onur Kıntaş kendini buldu
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TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart’ta sezona verilen aranın biteceği zamanı bekleyen Karşıyaka’da ikinci yarıda takıma dönen Onur Kıntaş, yine yeşil-kırmızılıların bankolarından olmayı başardı.

Geçen sezon tamamı ilk 11’de 32 maçta forma giyen takımın en tecrübeli isimlerinden Onur’un sözleşmesi dönemin teknik patronu Mesut Toros’la ters düşünce yenilenmedi.

Başka bir kulüple anlaşmayıp boşta kalan 28 yaşındaki futbolcu, kasım ayında affedilip takımla çalışmalara başladı. Devre arasında yeniden sözleşme imzalanan sol bek, sezonun ikinci yarısında tamamı ilk 11’de 90 dakika olmak üzere 6 maçta forma giydi.

Eski formuna yeniden kavuşan Onur, koronavirüs salgını sürecinde dünyadaki tüm spor organizasyonlarına verilen arada formunu korumak için bireysel çalışmaları aksatmıyor.

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