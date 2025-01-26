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Karşıyaka'da hüsran devam ediyor! Hasret 5 maça çıktı

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#Karşıyaka#Basketbol#Bahçeşehir Koleji
Karşıyakada hüsran devam ediyor Hasret 5 maça çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 15:58

Türk basketbolunun önemli ekiplerinden Karşıyaka'da mali problemler sonrası kriz giderek büyüyor. İzmir temsilcisi son olarak Bahçeşehir Koleji'ne mağlup olurken, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

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Basketbol Süper Ligi'nde evinde Bahçeşehir Koleji'ne 80-65 mağlup olan Karşıyaka galibiyete hasret kaldı.

Mali krizler nedeniyle birçok as oyuncusunu kaybeden, başantrenör Ufuk Sarıca ile yolları ayırmak zorunda kalan yeşil-kırmızılılar ligdeki üst üste 5'inci maçını da kaybetti.

Son olarak Manisa Basket takımını yenebilen Karşıyaka, ekonomik sorunların ardından oynadığı Anadolu Efes (D), Fenerbahçe Beko, Türk Telekom (D), Tofaş ve Bahçeşehir Koleji müsabakalarından eli boş ayrıldı. 

İZMİR, (DHA)

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#Karşıyaka#Basketbol#Bahçeşehir Koleji

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