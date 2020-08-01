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GeriFutbol Karşıyaka'da hedef bayram sonrası iç transferi hemen bitirmek!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 13:47,Son Güncelleme:

Karşıyaka'da hedef bayram sonrası iç transferi hemen bitirmek!

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Karşıyaka'da hedef bayram sonrası iç transferi hemen bitirmek!
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TFF 3. Lig 2. Grup’taki Play-Off finalinde Turgutluspor’a seri penaltılarla elenmenin şokunu yaşayan Karşıyaka, bayram tatilinin ardından iç transfere başlayacak.

Kaf-Kaf, öncelikle sözleşmesi bitmesine rağmen yönetimin yeni sezonda da yola birlikte devam etmek istediği teknik direktör Soner Tolungüç’le masaya oturup imza attıracak. Yeşil-kırmızılı kulüpte kadronun vazgeçilmez isimlerinden Mustafa Aşan, Cenk, Anıl, Arif, Hakan Kuş, Harun, Metin, Fatih ve Mustafa Değirmenci’nin sözleşmeleri bitti.

Son 4 yıldır transfer yasaklısı olan Karşıyaka’nın bu 9 futbolcuyla da firesiz nikah tazelemesi bekleniyor. Kaf-Kaf, geçen sezon devre arasında transfer yasağını borçlu olunan isimlerden muvafakatname alarak kaldırma girişimlerinden sonuç alamamıştı. Futbol Federasyonu’nun tüm liglerde düşmeyi kaldırıp aylar önce havlu atan kulüpleri dahi ligde tutmasına rağmen Play-Off finali oynayan takımların emeğini ödüllendirmemesine tepkilerini sürdüren Karşıyaka, tatil sonrası girişim yapacak.

 

Karşıyakada hedef bayram sonrası iç transferi hemen bitirmek

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