Karşıyaka'da hedef, 3 kulvarda da şampiyonluk!

Üç branşta da çok iyi teknik adamlar ve takımlar kurduklarını belirten Büyükkarcı, "Üç kulvarda da şampiyonluğu kovalayacağız. Karşıyaka’nın büyüklüğünü sportif anlamda da vura vura göstermemiz lazım" dedi.



Kulübün mali durumuyla ilgili eleştirilere sosyal medyadan cevap vermediğni söyleyen Büyükkarcı, "Bu ay kulüp ve kendi şahsi hesaplarımı divana teslim edeceğim. Bu kulübün bir tüzüğü ve divanı var. Muz cumhuriyeti kulübü değiliz. Benim sosyal medyadan konuşanlara cevap vermem tüzüğe ve kulübün büyüklüğüne yakışmaz. Genel kurul pandemi nedeniyle ertelendi. Genel kurulun biran önce yapılmasını en çok ben istiyorum. Ancak her zaman söylediğimiz gibi önce insan sağlığı" ifadelerini kullandı.



Kulübün itibarını eski haline getirdiklerini belirten Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Kulüp üç sene önce, elektrikler kesildi, sular kesildi, çimler yandı, maaşlar ödenmedi ve tribünler satıldı haberleriyle gündeme geliyordu. O günler çabuk unutuldu. Futbolculara geçen sezondan çok az bir borcumuz var. Onu da ödeyeceğiz. Onun dışında hiç bir çalışana borcumuz yok. Kulüpte çalışan ve büyük emek verenler hepsi mutlu" dedi.



Büyükkarcı, "Biz büyük bir marka olan kulübümüzü dünya markası yapmak için çaba sarf ediyoruz. Mali disiplini sağladık. Şampiyonluklar çok önemli ancak şampiyonluktan da öte biz her branşımızda Kaf Sin Kaf ruhuyla oynayan takımlar yarattık. Bu armayı gururla taşıyan sporcularımız var. Şampiyonluklar günlük başarılar gelir geçer ancak yakaladığımız bu aidiyet duygusu bize en mutlu kılan ve gururlandıran olay" açıklamasını yaptı.





FUTBOL DİREKT ÇIKACAK



Futbolda 2 sene önce, ’Bu takım küme düşer’ denen takımın penaltı atışıyla üst ligi kaçırdığını belirten Turgay Büyükkarcı, "Son iki sezonda futbol takımımız performansı ortada. Bu sene direk çıkmak için mücadele edeceğiz. Takımda hiç bir oyuncumuz bize maddi anlamda üzmeden anlaşma sağladı. Başta Mustafa Aşan olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Taraftar merak etmesin gemi limanda. Bu işi iş adamlarıyla değil taraftarımızla yapacağız. Tribünde olamayacaklar ama her zaman desteklerini bize maddi ve manevi hissettiriyorlar" diye konuştu.



YASAĞI VE STADI SEÇİM MALZEMESİ YAPMAM



Transfer yasağı ile stat olayını hiç bir zaman seçim malzemesi ve popülist gündem yapmadığının altını çizen Turgay Büyükkarcı, "Görev geldiğimiz günden beri hiç yeni borç yapmadan ve borç azaltan bir sistem oluşturduk. Böyle bir yönetim transfer yasağı ve stadyum olayına kesinlikle kayıtsız kalamaz. Tam gaz çalışmalarımız devam ediyor. Ancak biraz daha sabır istiyoruz. Biliyorum sabrımız kalmadı ancak dünya ve ülkenin içinde bulunduğu şartlarda ortada. Bizim öncelikle hedefimiz yurt dışında olan FIFA ve FIBA dosyalarıydı. O dosyalar küme düşme ve puan silme tehditleri içeriyor. Futbol takımının bir kez puanı silindi ve küme düştük" dedi.



"FIBA’da eski basketbolcu Dustin Hogue’un alacağının yüzde 40’ını ödedik" diyen Büyükkarcı, "Futbolda Duric’in alacağının üçte ikisi ödendi. Bu ay da son bölüm ödenecek. Borçlarımız azaldıkça gereken yapılacaktır. Bu dosyaların ödenmesinde ilk kıvılcımı Mesut Sancak atmıştı. Onun maddi yardımı çok önemli, ayrıca manevi olarak bize kattığı enerjinin anlamı çok büyük. Geçtiğimiz günlerde kulübüme verdiği parayı bağış yaptı. Bizim için çok önemli bir motivasyon kaynadığı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. En büyük destekçimizde Yaşar Holding, 20 yıldır sponsor olarak kulübümüze 50 milyon Dolar katkı sağlamışlar. Umarım İzmir’deki işadamları da daha duyarlı olur" şeklinde konuştu.

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