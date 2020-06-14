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Hürriyet
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 13:55,Son Güncelleme:

Karşıyaka'da gündem ikinci test

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Karşıyaka'da gündem ikinci test
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta 8 Haziran'da takıma yapılan koronavirüs testlerinde bir futbolcusunun sonucu pozitif çıkan Karşıyaka, prosedür gereği yapılacak ikinci testleri bekliyor.

Kaf-Kaf, duruma göre yarın veya hastalığın 14 günlük kuluçka süresini bekleyip haftaya pazartesi günü yeniden test yaptıracak. Yeşil-kırmızılılar virüsün geçen hafta diğer futbolculara da bulaşmış olmasından endişe ederken takımda rahatsızlık belirtisi olan isim çıkmadı. Koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyen oyuncunun evinde ilaç tedavisiyle karantina süreci devam ediyor.

Geçen haftadan beri 7'şer kişilik gruplar halinde sosyal mesafeli olarak çalışan Karşıyaka, takım halinde antrenman programını belirlemek için Futbol Federasyonu'nun daha önce 18 Temmuz'da kaldığı yerden yeniden başlaması planlanan alt liglerle ilgili yeni haftada vereceği son kararı bekliyor. İzmir temsilcisi normal sezonda kalan 6 haftanın oynanmayıp sezonun direkt Play-Off'la tamamlanmasını isterken birçok kulüp ise salgın nedeniyle 19 Mart'tan beri duran liglerin bu sezonluk sonlandırılmasını istemişti.

Karşıyakada gündem ikinci test

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