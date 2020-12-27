Karşıyaka’da gergin bekleyiş! Pozitif koronavirüs vakaları sonrası...

Liglerde birçok kulübün boğuştuğu koronavirüs salgınında daha önce Karşıyaka’nın basketbol ve voleybol takımlarında toplu vakalar görülüp maçları ertelenirken, futbolda takım tam zirve yarışında tekrar form tutmuşken ilk kez bu kadar çok oyuncunun testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan isimler izolasyon altına alınarak tedavileri sürerken, yeşil-kırmızılılar gergin bir şekilde yarın belli olacak yeni PCR testlerinin sonuçlarını bekliyor.



Grupta 24 Aralık Perşembe günü oynadığı Altındağspor maçında PCR testleri pozitif sonuçlanan 3 futbolcusundan yararlanamayan Kaf-Kaf, 30 Aralık Çarşamba günü Osmaniyespor deplasmanında vaka sayısı artmazsa en az 5 oyuncudan daha yoksun olacak.

Takımdaki vakalar artıp lig kadrosundaki negatif faal profesyonel futbolcu sayısı 14’ün altına düşerse Futbol Federasyonu’nun koronavirüs salgınında belirlediği talimatlar gereği devre arasına kadar kalan Osmaniyespor ve 6 Ocak’taki Erbaaspor maçlarının ertelenme ihtimali bulunuyor.

Federasyon, ligin ikinci yarısında ise virüs salgını nedeniyle sahaya en az 9 kişiyle çıkamayan takımlara hükmen mağlubiyet verecek.

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