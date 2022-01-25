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KarÅŸÄ±yakaâ€™da futbola yeni yapÄ±lanma

#TFF 3. Lig#KarÅŸÄ±yaka#Anadolu Kulüpleri
KarÅŸÄ±yakaâ€™da futbola yeni yapÄ±lanma

TFF 3â€™Ã¼ncÃ¼ Lig 3â€™Ã¼ncÃ¼ Grupâ€™ta yÄ±llardÄ±r sÃ¼ren yasaÄŸÄ± geÃ§ici olarak aÃ§Ä±p sezon baÅŸÄ±ndan beri 17 transfer yapmasÄ±na raÄŸmen ÅŸampiyonluk hedeflerken dÃ¼ÅŸme hattÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nda kalan KarÅŸÄ±yakaâ€™da futbolda yeni idari yapÄ±lanmaya gidiliyor. YeÅŸil-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netimin futbolda transferler ve takÄ±mla ilgili CEO gÃ¶revlendireceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. KarÅŸÄ±yaka'da yeni yapÄ±lanmayla ilgili aÃ§Ä±klama bekleniyor.Â

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Son olarak Ä°Ã§el Ä°dmanyurdu deplasmanÄ±ndan 2-1â€™lik maÄŸlubiyetle dÃ¶nerek sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nda 2â€™de sÄ±fÄ±r Ã§eken, ilk yarÄ±da 4 maÃ§ maÄŸlup olmadÄ±ÄŸÄ± serinin ardÄ±ndan son 5 maÃ§tÄ±r 3 puana hasret kalÄ±p 2 beraberlik, 3 yenilgi alan KarÅŸÄ±yakaâ€™da yÃ¶netim, teknik direktÃ¶r Ahmet TaÅŸyÃ¼rekâ€™le de toplantÄ± yaptÄ±.

KarÅŸÄ±yaka, cumartesi gÃ¼nÃ¼ Bornova StadÄ±â€™nda Mardin 1969 Sporâ€™la oynanacak maÃ§Ä± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakalamak iÃ§in son fÄ±rsat olarak gÃ¶rÃ¼yor.

GÃ–ZTEPE PAYLAÅžIMI VEDA GETÄ°RDÄ°

KarÅŸÄ±yaka, Spor Toto SÃ¼per Ligâ€™de yer alan ezeli rakibi GÃ¶ztepeâ€™nin geÃ§en hafta deplasmanda 2-1 kazandÄ±ÄŸÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla taraftarÄ± kÄ±zdÄ±ran U19 AntrenÃ¶rÃ¼ Yasin GÃ¼leryÃ¼zâ€™le yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

Daha Ã¶nce uzun dÃ¶nem GÃ¶ztepe altyapÄ±sÄ±nda gÃ¶rev yapÄ±p geÃ§en sezon teknik direktÃ¶r Ä°lhan Palutâ€™la yollarÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde A takÄ±mla SÃ¼per Ligâ€™de de maÃ§lara Ã§Ä±kan GÃ¼leryÃ¼z, BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan, "GÃ¶ztepemiz ligin en iyi ilk 5 takÄ±mÄ±ndan biridir. Bunda hoca ve ekibi artÄ± ona destek olan yÃ¶netim 10 Ã¼zerinden 10â€™u hak etmiÅŸtir. Bu saatten sonra Real Madrid gelsin gÃ¶meriz. Hoca ve ekibi tam puan. GÃ¶ztepe gerÃ§ek GÃ¶ztepelilerindir" paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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TaraftarÄ±n tepkisini Ã§eken GÃ¼leryÃ¼z, sosyal medya hesabÄ±nÄ±n ele geÃ§irildiÄŸini, paylaÅŸÄ±mÄ±n kendisiyle ilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸtu.

GÃ¼leryÃ¼z yÃ¶netimindeki KarÅŸÄ±yaka, U19 BÃ¶lgesel GeliÅŸim Ligi 4â€™Ã¼ncÃ¼ Grupâ€™ta lider durumdaydÄ±.

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