Karşıyaka’da forma savaşı! Kaptan cezalı, 2 isim sırada...

Teknik Direktör Soner Tolungüç’ün kaptanın yokluğunda orta alanda Arif ya da Özkan’a şans vereceği bildirildi.

İki futbolcunun da Tolungüç’ün gözüne girebilmek için hırsla çalıştıkları bildirildi.

Soner Tolungüç, Şile deplasmanından da galibiyet çıkaracaklarına inandığını ifade ederek, "Lig zorlu geçiyor. Her karşılaşma bizim için final gibi. İstanbul’dan istediğimiz skoru alacağız" dedi.

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