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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.12.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

Karşıyaka’da forma savaşı! Kaptan cezalı, 2 isim sırada...

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Karşıyaka’da forma savaşı! Kaptan cezalı, 2 isim sırada...
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TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta son olarak evinde İçel İdman Yurdu’nu 3-1 yenerek zirve yarışında umutlanan Karşıyaka deplasmanda oynayacağı Şile Yıldızspor maçına iddialı hazırlanırken, orta saha Mustafa Aşan cezalı duruma düştü.

Teknik Direktör Soner Tolungüç’ün kaptanın yokluğunda orta alanda Arif ya da Özkan’a şans vereceği bildirildi.

İki futbolcunun da Tolungüç’ün gözüne girebilmek için hırsla çalıştıkları bildirildi.

Soner Tolungüç, Şile deplasmanından da galibiyet çıkaracaklarına inandığını ifade ederek, "Lig zorlu geçiyor. Her karşılaşma bizim için final gibi. İstanbul’dan istediğimiz skoru alacağız" dedi.

 

Karşıyaka’da forma savaşı Kaptan cezalı, 2 isim sırada...

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