Karşıyaka’da çifte hedef! Yenilmezlik rekoru ve liderlik...

Grupta 18 puanla üçüncü sırada bulunan Kaf-Kaf’ın, 20 puanlı Somaspor’u yendiği takdirde 19 puanlı İçel İdmanyurdu’nun Arhavispor karşısında alacağı sonuca göre liderliğe oturma ihtimali var. Bu karşılaşmanın ardından Arhavispor’u 24 Kasım Salı günü erteleme sınavında ağırlayacak Karşıyaka, iki maçta kayıp yaşamadığı takdirde zirveye çıkıp büyük avantaj elde edecek.

Bu sezon Somaspor ile birlikte bileği hiç bükülmeyen Karşıyaka, 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alırken, Soma 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Ligde 8 maçtır yenilmeyip 12 yıl sonra 2008-09 sezonundaki yenilmezlik serisini egale eden İzmir temsilcisi, Soma önünde de kaybetmezse rekor kıracak. Geçen sezon 2’nci Lig’e dönüş fırsatını Play-Off finalinde seri penaltılarla kaçırıp bu sezon direkt şampiyon olmayı hedefleyen Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, "Geçen sezon bir penaltı atışıyla kaçırdığımız 2’nci Lig hedefine bu sezon Play-Off’a kalmadan ulaşmak istiyoruz. Teknik heyetimizden futbolcularımıza, malzemecimizden çimcimize, aşçımızdan ulaşım görevlimize kadar herkes şampiyonluğa inanmış durumda. Bu sezon özlemimizin son bulacağına yürekten inanıyorum" açıklamasını yaptı.

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