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Karşıyaka’da Adem Büyük, sözleşmesini tek taraflı feshetti

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#TFF 3. Lig#Adem Büyük#Karşıyaka
Karşıyaka’da Adem Büyük, sözleşmesini tek taraflı feshetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 13:53

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta 2’nci Lig’e yükselme hedefine bu sezon da ulaşamayan Karşıyaka’da devre arasında kadro dışı bırakılan santrfor Adem Büyük, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

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Yıllarca Süper Lig’de Galatasaray dahil birçok takımda görev yaptıktan sonra sezon başında Kaf-Kaf’a imza atıp devre arasında teknik direktör Erkan Sözeri tarafından kadrodan elenen 36 yaşındaki golcü, yeşil-kırmızılılarla 30 Haziran’da bitecek sözleşmesini geçen mart ayında sonlandırdı.

Adem Büyük, Karşıyaka’da sezonun ilk yarısında 4’ü ilk 11’de 12 maçta toplam 396 dakika süre alarak 2 gol, 2 asistle oynamıştı.

Devre arasında Emre Gemici’yi satan Karşıyaka’da Yasin Ozan’ın da sakatlanması üzerine elde alternatif golcü kalmayınca Adem Büyük’ün A takım listesinde belirtilmediği için takıma dönememesi tepki çekmişti.

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#TFF 3. Lig#Adem Büyük#Karşıyaka

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