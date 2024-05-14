Karşıyaka’da Adem Büyük, sözleşmesini tek taraflı feshetti

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Yıllarca Süper Lig’de Galatasaray dahil birçok takımda görev yaptıktan sonra sezon başında Kaf-Kaf’a imza atıp devre arasında teknik direktör Erkan Sözeri tarafından kadrodan elenen 36 yaşındaki golcü, yeşil-kırmızılılarla 30 Haziran’da bitecek sözleşmesini geçen mart ayında sonlandırdı.
Adem Büyük, Karşıyaka’da sezonun ilk yarısında 4’ü ilk 11’de 12 maçta toplam 396 dakika süre alarak 2 gol, 2 asistle oynamıştı.
Devre arasında Emre Gemici’yi satan Karşıyaka’da Yasin Ozan’ın da sakatlanması üzerine elde alternatif golcü kalmayınca Adem Büyük’ün A takım listesinde belirtilmediği için takıma dönememesi tepki çekmişti.
"Dünyaya reklam olduk"— Spor Arena (@sporarena) January 1, 2024
😅 Adem Büyük viral olan pozisyonu yorumladı...
🎤 @dmn_muhammet35
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